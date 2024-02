Veranstaltungstipp für den Kreis Mettmann Demo, viel Kultur und der erste Karnevalsumzug

Friedensandacht Die evangelische und katholische Kirche sowie die Freie evangelische Gemeinde feiern die nächste ökumenischen Friedensandacht am kommenden Freitag, 2. Februar, um 18.30 Uhr im Gemeindehaus Am Pütt 7 in Wülfrath. „Wir wollen dort für die Menschen in der Ukraine und Israel und Palästina beten und an sie denken. In einer Andacht werden wir für die Opfer der Kriege Kerzen entzünden und um Frieden bitten“, erklärt Pfarrer Ingolf Kriegsmann im Namen der drei Gemeinden. Jeder ist herzlich willkommen, daran teilzunehmen.