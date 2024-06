Veranstaltungstipps für das dritte Juni-Wochenende Feste, Fußball, Feuerwehr – das Wochenende im Kreis Mettmann

Endlich geht die Europameisterschaft los, werden die Fußball-Fans sagen. Endlich wieder Public Viewing. Gleich in mehreren Städten wird rudelgeguckt, und zwar mit Beginn der EM am Freitagabend. Aber es gibt auch fußballfreie Veranstaltungen und Alternativprogramm am Wochenende im Kreis Mettmann, wie wir in unserer Bilderstrecke für Sie zusammengestellt haben.