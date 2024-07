Veranstaltungstipps für den Kreis Mettmann Das steht am zweiten Ferienwochenende in der Region an

In Haan laden die Veranstalter des Haaner Sommers beispielsweise zu einem „White Dinner“ ein. In Hilden steht Sport im Park an. In Langenfeld sind die Schlümpfe unterwegs, in Monheim sorgt Schwarzlicht für eine interessante Atmosphäre, in Langenfeld feiert Richrath ein Dorffest, Mettmann taucht in die Geschichte ein, in Erkrath startet eine Ausstellung, Wülfrath lädt zum Feierabendmarkt ein, Ratingen beteiligt sich an der Offenen Gartenpforte, in Heiligenhaus wird Wein getrunken und in Velbert geradelt. Wir haben einige Tipps fürs Wochenende für Sie in unserer Bilderstrecke zusammengefasst – klicken Sie sich einfach durch.