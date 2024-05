Veranstaltungen im Kreis Mettmann Das ist am letzten Maiwochenende bei uns los

Weinfest und Trödel Am letzten Mai-Wochenende soll es in Alt-Erkrath hoch hergehen. Parallel zum Weinfest der Interessengemeinschaft Erkrath am Bavierplatz und unter der Markthalle organisiert das städtische Citymanagement in der Fußgängerzone Bahnstraße einen Open-Air-Trödelmarkt für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche. Die Jugendmusikschule ist ebenfalls mit dabei, und auch einige Einzelhandelsgeschäfte bieten verlängerte Öffnungszeiten an. Wer vor dem Besuch noch sportlich aktiv werden möchte, kann zudem noch an der kreisweiten Abschlussfahrt zum diesjährigen Stadtradeln teilnehmen, die am Samstag auf dem Bavierplatz endet. Das Weinfest beginnt am Freitag, 24. Mai, um 18 Uhr. An drei Tagen können Besucher sich durch das Speisen- und Getränkeangebot von rund 30 Winzerbetrieben und Gastro-Unternehmen probieren. Freitag und Samstag kann bis Mitternacht verkostet werden, am Sonntag endet das Fest um 17 Uhr.