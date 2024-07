Veranstaltungen im Kreis Mettmann So spannend ist das zweite Ferienwochenende in der Region

Ausstellung Die Künstlerin Ruth Kühn-Löwe (auf dem Foto mit Künstlerkollege Reiner Stracke) zeigt am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juli, im Haus Hildener Künstler an der Hofstraße 6 (H6) ihre aktuellen großformatigen Arbeiten zum Thema figürliche Abstraktion. Ruth Kühn-Löwe hat in Düsseldorf bei der Freien Akademie für Malerei und an der Europäischen Kunstakademie in Trier studiert. Die Vernissage findet am Samstag, 13. Juli, um 16 Uhr im Galerieraum statt. Zu sehen sind die Arbeiten am Wochenende am Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Die Künstlerin ist an beiden Tagen anwesend. Der Eintritt ist frei.