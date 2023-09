Veranstaltungstipps für den Kreis Mettmann Das ist bei uns am Wochenende los

Vorlesestunde In der nächsten Vorlesestunde am Samstag, 16. September, um 11 Uhr in der Kinderbibliothek am Peter-Brüning-Platz 3 in Ratingen, wird es richtig lustig. Im Herzwald im Land der Träume kommt ein niedliches Einhorn zur Welt. Doch statt glücklich und lächelnd durch die Welt zu traben und in Reimen zu sprechen wie die übrigen Einhörner in dieser rosaroten Welt, verweigert es sich maulend allen Vorschlägen mit einem Nein. Und so kommt es zu seinem Namen: „NEINhorn“. Eingeladen sind Vorschul- und Grundschulkinder und darüber hinaus alle, die sich gerne vorlesen lassen. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.