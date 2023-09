Veranstaltungstipps fürs Wochenende So bunt startet der Oktober im Kreis Mettmann

Das erste Wochenende der Herbstferien bringt für alle Daheimgebliebenen eine riesige Auswahl an Veranstaltungen mit – vom Stadtgeburtstag mit Festumzug in Langenfeld über Kartoffelfeste in Haan und Wülfrath bis hin zum Weinfest in Monheim. In allen Städten findet zudem die Museumsnacht statt. Den Überblick über unsere Veranstaltungstipps starten wir mit der...

Museumsnacht Wie wenig langweilig, staubtrocken oder gar fantasielos Museen und Ausstellungsorte im Kreis Mettmann sind, stellen die teilnehmenden Adressen am Freitag, 29. September, bei der Neanderland Museumsnacht unter Beweis. 27 Stationen sind in diesem Jahr beteiligt, darunter Museen, Ausstellungsräume, Kunstvereine, private Sammlungen und naturkundliche Einrichtungen. Was sie eint, ist, dass sie zwischen 18 und 23 Uhr öffnen. Und das Schönste: Es kostet keinen Eintritt. Clevere Kunstliebhaber erstellen sich also vorab ihren Plan, wann sie an welcher Adresse sein wollen. Denn einige der Einrichtungen bieten neben Führungen und kostenfreiem Zugang zu den Ausstellungsbereichen Sonderprogramme wie Lesungen, Filme, Musik und Getränke an. Außerdem richtet sich das Konzept nicht allein an Erwachsene, auch die nächste Generation von Kulturliebhabern wird angesprochen, selbstverständlich gibt es wieder viele Angebote für Familien mit Kindern, sei es aus Kunst, Natur, Technik oder Industriegeschichte. Mit dabei sind in Erkrath-Hochdahl: Eisenbahn- und Heimatmuseum, Planetarium „Stellarium Erkrath“ der Sternwarte, Observatorium der Sternwarte, KunsTHaus Erkrath. Haan: Haus am Quall, Haaner Ansichtskartenmuseum. Heiligenhaus: Museum Abtsküche – Heimatkundliche Sammlung, Feuerwehrmuseum Heiligenhaus, Umweltbildungszentrum. Hilden: Wilhelm-Fabry-Museum und Historische Kornbrennerei, QQTec Museum, Haus Hildener Künstler H6, Heinrich-Wimmer-Karnevalsmuseum. Mettmann: Neanderthal Museum. Monheim am Rhein: Römisches Museum Haus Bürgel, Deusser-Haus / Heimatbund Monheim am Rhein, Fiat Voluntas – Aalfischerei-Museum im Museumsschiff, Karnevalskabinett. Ratingen: LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford, Museum Ratingen, Oberschlesisches Landesmuseum, Spielzeugmuseum Ratingen. Velbert: Deutsches Schloss- und Beschlägemuseum, rhemaliger Leitbunker der Krupp‘schen Nachtscheinanlage (Besichtigung nur nach vorheriger Anmeldung), Atelier 12 / Atelier „Farbkontakt“ / im Honnes. Wülfrath: Zeittunnel Wülfrath, Niederbergisches Museum.