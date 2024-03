Veranstaltungen im Kreis Mettmann Das ist am Wochenende bei uns los

Konzertgänger kommen beispielsweise in Hilden auf ihre Kosten. Dort tritt Rapper Butterwegge im Area 51 auf. In Gruiten steht ein Jazzkonzert im Pfarrheim St. Nikolaus an. Im Clubhaus der Wülfrather Rockmusiker Gemeinschaft, kurz WüRG, rockt am Samstag die „The Dukes Band“.