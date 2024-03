Veranstaltungstipps für den Kreis Mettmann Barbie-Ausstellung, Konzert und Artischocken

Langweilig dürfte es am kommenden Wochenende nicht werden: In allen Städten des Kreises Mettmann stehen die unterschiedlichsten Veranstaltungen an. In Ratingen gibt es eine Barbie-Ausstellung, in Haan ein Rockkonzert, in Mettmann Artischocken. Unser Überblick startet mit der... Barbie-Ausstellung Am 9. März 1959 wurde die erste Barbiepuppe von der Firma Mattel bei der Spielzeugwarenmesse in New York vorgestellt. Das war der Anfang einer bis heute andauernden Erfolgsgeschichte. Aus diesem Anlass findet am Samstag, 9. März, um 15 Uhr eine Führung für Kinder und Erwachsene durch die Ausstellung „Busy Girl – Barbie macht Karriere“ im Spielzeugmuseum im Trinsenturm, Wehrgang 1, statt. In der Ausstellung wird die Berufs- und Lebenswelt der Frau von 1960 bis heute beleuchtet. Barbiepuppen, Kleidung, Wohn- und Arbeitsräume sowie Accessoires werden facettenreich inszeniert. Deutlich werden dabei die Veränderungen der Berufsbilder, die zunehmende Berufstätigkeit der Frau sowie der Wandel des Rollenverständnisses. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Es ist keine Anmeldung erforderlich.