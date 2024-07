Veranstaltungstipps für den 5. bis 7. Juli Feste, Fußball, Ferien – das Wochenende im Kreis Mettmann

Kommt die deutsche Mannschaft bei der Fußball-EM im eigenen Land weiter oder ist für das Nagelsmann-Team am Freitag im Viertelfinale gegen Titelfavorit Spanien Schluss? Diese Frage wird ab 18 Uhr beantwortet – und wer das Spiel nicht alleine schauen möchte, hat unter anderem bei Public Viewing in der Hildener Stadthalle oder an der Wülfrather Naturbühne die Chance dazu. Natürlich zeigen auch viele Kneipen die Begegnung.