Veranstaltungen im Kreis Mettmann Das ist am letzten Maiwochenende bei uns los

Kreis Mettmann · Das letzte Maiwochenende strotzt vor Veranstaltungen: In Hilden gibt es Jazz vom Feinsten, in Haan startet die Bürgergartensaison, in Mettmann wird getrödelt, in Erkrath, Langenfeld, Ratingen und Monheim wird gefeiert. Unser Überblick über die Veranstaltungen.

22.05.2024 , 12:47 Uhr

31 Bilder Das ist am letzten Maiwochenende bei uns los

(tobi, fbu, von, elm, jun)