Veranstaltungstipps für den 21., 22. und 23. Juni Das ist am Wochenende im Kreis Mettmann los

Die Fußball-EM läuft, allerorten gibt es Public-Viewing-Angebote. Aber es wird auch viel gefeiert an diesem Wochenende. Unser Überblick über die Veranstaltungstipps startet mit dem...

Johannis-Fest Der Verein Uniao Portuguesa de Hilden feiert am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juni, sein traditionelles Johannis-Fest – anders als in den Vorjahren nicht in der Stadtmitte am Ellen-Wiederhold-Platz, sondern auf dem Gelände des Tennisvereins am Salzmannweg. Los geht es am Samstag um 12 Uhr, um 16.30 Uhr tritt eine Folkloregruppe auf. Am Sonntag erfolgt der Start zur selben Uhrzeit. Im Laufe des Nachmittages gibt es ebenfalls einen folkloristischen Auftritt (ab 15 Uhr) und eine Samba-Darbietung (ab 16.30 Uhr). Für die Musik sorgen die Bands Novo Som (Samstag) und FM Radio (Sonntag). Aufgebaut werden außerdem eine Hüpfburg und eine Torwand. Und selbstverständlich werden an beiden Tagen Köstlichkeiten aus dem Land an der Atlantikküste serviert, so zum Beispiel gegrillte Sardinen. Ab 18 Uhr wird am Samstag das Spiel der Fußball-EM Portugal gegen die Türkei gezeigt.