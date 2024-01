Veranstaltungen am letzten Januarwochenende Das ist am Wochenende im Kreis Mettmann los

Klassik Am Freitag, 26. Januar, 20 Uhr, in Monheim, aber in der Aula am Berliner Ring: der Pianist Jen-Yves Thibaudet. Dazu heißt es in der Ankündigung: „Am liebsten wäre er nicht Komponist, sondern Maler geworden, so Claude Debussy einmal über seinen Berufswunsch. Das Traumhaft-Malerische setzte er auch in seiner Musik um, allen voran in den zwischen 1909 und 1913 komponierten musikalischen Gemälden, den Préludes. Sie sind nicht nur einfache Vorspiele, wie es der Titel andeuten könnte, sondern lassen Bilder wie dahingetupft in der Fantasie des Publikums entstehen. Sie sind der ideale Notentext für Jen-Yves Thibaudet. Er ist eine schillernde Künstlerpersönlichkeit. Neben dem ausgeprägten Faible für die französische Klaviermusik und extravaganter Konzertkleidung - sogar von der kürzlich verstorbenen Vivienne Westwood - hat er es in seiner Karriere zu mehrfachen Grammy-Nominierungen und dem Eintrag in die Hall of Fame der Hollywood Bowl in seinem Nebenwohnsitz Los Angeles gebracht. Seine aktuelle Konzerttätigkeit dreht sich rund um die Préludes seines französischen Landsmanns Debussy mit Auftritten in den USA, Europa und Asien.“ Karten unter www.monheimer-kulturwerke.de.