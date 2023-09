Veranstaltungstipps für den Kreis Mettmann Von Haaner Kirmes über Tag der Kultur bis Trödel

Vorlesestunde Die nächste deutsch-ukrainische Vorlesestunde in der Stadtbibliothek am Nove-Mesto-Platz in Hilden findet am Samstag, 23. September, statt. Beginn ist um 11.30 Uhr. Yuliia Dunaichyk liest mit ihrer neunjährigen Tochter gemeinsam aus Lena Hesses Buch „Kikeri - was?“ in zwei Sprachen vor. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, etwas zu malen und ins Gespräch zu kommen. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab circa vier Jahren und ihre Familien. Die Teilnahme ist kostenfrei.