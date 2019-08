Gesundheit : Venen stehen bei Gefäßtag im Mittelpunkt

Gefäßchirurg berichtet über die neuesten Methoden, um Krampfadern und Besenreisern vorzubeugen.

Veränderungen der Venen stehen beim dritten Hildener Gefäßtag am Mittwoch, 4. September, 15-18 Uhr, im Mittelpunkt. Im Kplus Forum am St. Josefs Krankenhaus spricht der Haaner Gefäßchirurg Udo Huberts über das nicht nur kosmetische Problem.

Venenleiden liegen im Aufwärtstrend. „Krampfadern und vor allem ihre ‚kleinen Schwestern“ Besenreiser machen einen Großteil der Venenerkrankungen aus“, so Huberts, Chefarzt der Gefäßchirurgie am St. Josef Krankenhaus Haan und Leiter des Gefäßzentrums Rheinland. Angesichts der steigenden Lebenserwartung, aber auch begünstigender Faktoren wie Bewegungsmangel und stehende beziehungsweise sitzende Berufstätigkeit werden in den nächsten Jahren weiter steigende Zahlen prognostiziert.