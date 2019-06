Gesundheit : Venen checken lassen und das Leiden mindern

Hilden Venenleiden können fast immer gut behandelt werden. Die Deutsche Venen-Liga empfiehlt, sie durch einen Spezialisten, einen Phlebologen, durchführen zu lassen. Der nächste kostenlose Venen-Check findet am Freitag, 14. Juni, in der Capio Klinik im Park statt.

Venenleiden können fast immer gut behandelt werden. Die Deutsche Venen-Liga (DVL) empfiehlt, sie durch einen Spezialisten, einen Phlebologen, durchführen zu lassen. Der nächste kostenlose Venen-Check findet am Freitag, 14. Juni, in der Capio Klinik im Park, Hagelkreuzstraße 37 in Hilden, statt. Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet die DVL um Anmeldung unter Telefon 02103 242691.