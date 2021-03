Virtueller Talk : Dieter Nuhr spricht in Hilden über SOS-Kinderdörfer

Dieter Nuhr nimmt als Kabarettist kein Blatt vor den Mund. Weniger bekannt ist sein soziales Engagement. Foto: dpa/Henning Kaiser

Hilden Unter dem Titel „Verantwortung weckt Begeisterung“ findet am Dienstag, 9. März, der Unternehmertalk Talk2ME des Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) in Hilden statt. Prominenter Gast ist der in ganz Deutschland bekannte Kabarettist Dieter Nuhr.

Gemeinsam mit Petra Horn, Vorstand SOS-Kinderdörfer weltweit, spricht der Wahl-Ratinger mit der Unternehmertalk-Moderatorin Alexandra Rath, Repräsentantin des BVMW, über die Motivation und die Möglichkeiten, sich als Unternehmen gesellschaftlich einzubringen. Nuhr engagiert sich vielfältig für die SOS-Kinderdörfer weltweit. Seit mehr als zehn Jahren reist er in SOS-Länder und besucht dort SOS-Kinderdörfer und die dazugehörigen Einrichtungen.