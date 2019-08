Hilden : So wird sich Einkaufen bis 2030 verändern

Beim 17. Hildener Unternehmertag diskutierten die Teilnehmer vor 200 Besuchern über die Zukunft des stationären Einzelhandels.

Die Hildener Innenstadt wird sich in den kommenden Jahren immens verändern: Stationärer Handel, wie wir ihn jetzt kennen und schätzen, muss sich der Konkurrenz aus dem Internet stellen – aber wer das schafft, bleibt auch 2030 noch bestehen. „Stationärer und Online-Handel haben beide ihre Berechtigung – die Frage ist nur, wie sie sich die Waage halten“, sagt Bernhard Düttmann, Aufsichtsrat der Ceconomy AG (Media Markt/Saturn) am Mittwoch auf dem Hildener Unternehmertag im Gewerbepark Süd. 200 Firmeninhaber und Selbstständige waren der Einladung der Stadt, des Gewerbeparks, des Industrievereins und des Stadtmarketings gefolgt, um dem Referenten aufmerksam zu lauschen und der von RP-Wirtschaftsredakteur Florian Rinke moderierten Diskussion auf dem Podium zu folgen.

Mitte der 90er Jahre kristallisierte sich heraus, dass im Internet digitale Kaufhäuser eine echte Konkurrenz zu den alteingesessenen Läden an der Mittelstraße darstellen. „Die Gesellschaft hat sich seitdem stark verändert“, erklärte Düttmann. Früher sei einfach mehr Zeit für den Einkauf gewesen, weil nicht beide Elternteile arbeiten mussten. Früher gab es viele große Haushalte, heute viele kleine. Früher wollte jeder ein Auto besitzen, heute suchen sich die jungen Leute morgens aus, wie sie am besten zur Uni kommen: mit dem Fahrrad, dem Scooter, dem E-Roller oder dem Car-Sharing-Auto. „Auf diese neue Situation muss sich der Einzelhandel einstellen.“

Dass einige Geschäftsmodelle diese Entwicklung nicht überleben werden, machte Stadtmarketing-Chef Volker Hillebrand deutlich: „Die klassische Boutique wird wahrscheinlich verschwinden. Dafür werden aber andere kommen: Dienstleister, Start-ups“, erklärte er. „Die Hildener Innenstadt wird auch 2030, also in elf Jahren attraktiv sein.“ Holger Böhme von Electronic-Partner Zippert und Böhme verrät sein Erfolgsmodell: „Wir haben in einen modernen Laden und in unsere Serviceleistungen investiert“, erklärt er. Der Erfolg gibt ihm recht: Vor drei Jahren arbeiteten dort noch drei Mitarbeiter, jetzt sind es sechs.