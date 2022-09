18. Unternehmertreff in Hilden : Energie-Fragen stehen im Mittelpunkt

Hilden Egal, ob Klein- oder Großbetrieb. Beim Hildener Unternehmertag tauschten sich die Beteiligten über ihre Probleme aus. Konkrete Lösungsansätze gab es nicht. Alle aber waren sicher, dass etwas für die Zukunft getan werden müsse.

Ausgerichtet wird die Veranstaltung im Gewerbepark Süd an der Hofstraße 64 in Hilden. Die Räumlichkeiten werden von der Familie Braun zur Verfügung gestellt. Auch im Gewerbepark will man künftig drei Photovoltaikanlagen installieren.

Polizei in Hilden sucht Zeugen : Unbekannte stecken Gartenlaube in Brand

Waldbad Hilden schließt am Sonntag : So wird die Hallenbadsaison im Hildorado

Schneiders Fazit war, dass jedes Unternehmen schauen müsse, was es bei sich tun könne. So hätten die Stadtwerke bei sich beispielsweise die Logos ausgeschaltet. Denn jeder wisse schließlich, wo sich die Unternehmen befinden würden.

Im Anschluss an den Impulsvortrag von Hans-Ullrich Schneider kamen Denis Lenic (Geschäftsführer Nilos Gmbh), Burkhard Jordan (Geschäftsführender Gesellschafter Elekrotechnik Jordan) und Roland Schüren (Bäckermeister) mit auf das Podium. Lenic berichtete, nicht so sehr vom Gas wie vom Heizöl betroffen zu sein, doch auch das werde immer teurer. Außerdem sei er in Sorge, seine Mitarbeiter halten zu können, denn sein Unternehmen stehe in Konkurrenz zu indischen Unternehmen. Schüren erklärte darauf hin, dass seine Wettbewerber zwar nicht in Indien lägen, sondern der Wettbewerb finde direkt um die Ecke beim Discounter statt. „Dahin wandern unsere Kunden ab, wenn die Brötchenpreise steigen..“