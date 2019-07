Hilden : Unternehmen suchen Wege zu neuen Fachkräften

Hilden (höv) Kleine und mittlere Unternehmen diskutierten beim Hildener Telekommunikations-Unternehmen „Telroth“ (In den Weiden 9), wie zufriedene Beschäftigte zu Firmenbotschaftern werden können. Sechs Betriebe aus Düsseldorf und der Region folgten der Einladung des Kompetenzzentrums Düsseldorf und des Kreises Mettmann, gemeinsam über moderne Personalpolitik zu sprechen.

Wie Unternehmen dem Fachkräftemangel entgegentreten könnten, zeigte sich bei einer Ideensammlung. Es ließen sich private Netzwerke in Schule, Freizeit und Beruf nutzen, um offene Stellen zu bewerben. Gute Erfahrungen macht Rainer Hüttebräucker, Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Hüttebräucker, mit Azubis, die freigestellt werden, um als „Ausbildungsbotschafter“ an Schulen zu gehen. Auch gemeinsame soziale Aktionen – etwa der Gang eines ganzen Teams zur Blutspende – brächten Aufmerksamkeit und vielleicht auch neue Mitarbeitende. „Neues ausprobieren und die Mitarbeiter dabei mitnehmen, so gehen wir gewappnet in die Zukunft“, zieht Michael Kienow von der Helbako GmbH das Fazit zu diesem Nachmittag.