Hilden: Unternehmen bewerten ihre Geschäftslage überwiegend positiv

Den mittelständischen Unternehmen im Bereich der Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen geht es so gut wie lange nicht. Das ermittelte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in ihrer Frühjahrsumfrage. 292 Firmen mit zehn bis 500 Beschäftigten aus den Bereichen Industrie, Baugewerbe, Handel und Dienstleistungen beteiligten sich. Charakteristisch für den Bergischen Wirtschaftsraum ist die hohe Anzahl von Unternehmen mit zehn bis 50 Mitarbeitern. Die Antworten von sieben von zehn Befragten gingen in die aktuelle Frühjahrsuntersuchung ein.