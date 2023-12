Kultur in Hilden Letzter Vorhang für die Unicef-Gala

Es geht auch ohne Instrumente: Nur mit Mikrofonen in den Händen stehen die drei Sänger von We3 auf der Bühne. Passender wäre es jedoch, von Musikern zu sprechen. Links „singt“ der Bass und rechts das Schlagzeug. Und dazwischen singt wirklich jemand: Steve Trowell stimmt den „Sledgehammer“ an. Später endet der lautstark bejubelte Auftritt in der ausverkauften Hildener Stadthalle mit Paul Simons „You can call me Al“. Dazwischen gibt es von Andy Frost ein Schlagzeugsolo – selbstverständlich ohne das Instrument. Dieser Auftritt war kein Hammer, sondern, um Peter Gabriels Hit aus dem Jahr 1986 zu zitieren, ein Vorschlaghammer.