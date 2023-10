Kultur in Hilden Letzte große Bühne für die Unicef-Gala in Hilden

Dem Netzwerker Heribert Klein ist es also ein weiteres Mal gelungen, ein illustres Programm auf die Bühne der Stadthalle zu holen und das für den gewohnten Preis von 40 Euro. „Normal wären bis zu 160 Euro“, betonte der ehemalige Pressesprecher von Deutscher Bank und Commerzbank, der als gewiefter Netzwerker im Dienste für Unicef mehr als vier Jahrzehnte lang große Künstler in die kleine Stadt bei Düsseldorf geholt hat. „Ich sehe mich noch auf dem Sofa von Ellen Wiederhold“, warf Klein am Mittwoch einen Blick zurück und erinnerte an seine Überzeugungsarbeit, eine solche Gala eben nicht in die Landeshauptstadt zu holen. Am Ende überzeugte er die Bürgermeisterin. Dass die Unicef-Gala mittlerweile eigentlich schon zur kulturellen DNA Hildens gehört, würdigte auch der aktuelle Bürgermeister Claus Pommer in seinem Dank an den 75-Jährigen.