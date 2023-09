Unicef-Gala in Hilden Eine Skulptur bleibt über die Unicef-Gala hinaus

Wer kurz nach dem Betreten der Stadthalle über die linke Schulter zurückblickt, kann es nicht übersehen: Im Foyer steht eine Skulptur. Kinderfüße haben sich in weißen Marmor gedrückt, darüber befindet sich ein Schal mit dem Unicef-Logo. Der italienische Steinbildhauer Alfredo Hanser schuf das Werk mit dem Titel „A little Step of Peace“. Es handelt sich um eine Schenkung von Heribert Klein an Hilden und erinnert an eine Zusammenarbeit, die Ende 2023 nach mehr als vier Jahrzehnten enden wird.