Menschen des Jahres in Hilden Heribert Klein hat noch viele Ideen

Statt einer Staffel-Übergabe gab es von Heribert Klein bei der letzten Unicef-Gala in Hilden, die von 1982 bis 2023 weltweit einmalig war, eine kleine Erzählung, keine großen Worte von ihm auf der Bühne der Stadthalle. Im Mittelpunkt: ein Löffel. Der Prior des Andreas Klosters in Düsseldorf habe sie ihm erzählt: „Was ist da oben los, wenn ich sterbe? Gibt es jemanden, der auf mich wartet?“, wurde der fromme Mann von einer sehr alten Dame gefragt. Er antwortete: „Das kann auch ich nicht sagen, aber der Glaube hilft uns.“ Die Frau erzählte von ihrer Kindheit, in der sie immer nach dem Essen noch mit den Geschwistern im Wohnzimmer mit einem kleinen Löffel den leckeren Nachtisch naschen durfte. „Das Beste kommt zum Schluss“, hatte sie gelernt. Und als sie verstarb, hielt sie einen kleinen Dessertlöffel in der Hand.