Unfallstatistik für den Kreis Mettmann Starker Anstieg bei Pedelec-Unfällen

Zu mehr als der Hälfte seien Senioren in Rad- und Pedelec-Unfälle verwickelt, sagt Polizeirat Mies. Sowohl in Haan als auch in Hilden habe die Polizei einen überproportionalen Anstieg an solchen Unfällen jeweils mittwochs beobachtet. Nun werde untersucht, ob es einen Zusammenhang zu den jeweils dann stattfindenden Markttagen besteht. Zudem plant die Polizei zusätzlich zu ihren Pedelec-Trainings ein Pilotprojekt, das Ende März starten soll.