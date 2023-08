Unfallfluchten in Hilden und Haan Schaden geht in die Tausende

Auf einem Parkplatz an der Straße Am Schlagbaum in Unterhaan ist es am Dienstag, 29. August, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Fahrerin eines weißen BMW X3 hatte ihr Fahrzeug laut Polizei gegen 8.30 Uhr auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz hinter einem ehemaligen Bankinstitut geparkt. Als sie gegen 14.30 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der linken vorderen Stoßstange fest. Der Unfallverursacher hatte sich davon gemacht, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei in Haan schätzt den an dem BMW X3 entstandenen Schaden auf etwa 2500 Euro und nimmt unter Telefon 02129 / 9328-6480 Hinweise jederzeit entgegen.