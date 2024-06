Unfallfluchten in Hilden Lackspuren weisen auf blaues Fahrzeug hin

Gleich zwei Unfallfluchten ereigneten sich in den vergangenen Tagen in Hilden. So wurde am Grünewald ein Skoda Octavia durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Vorfall muss sich am Sonntag, 2. Juni, zwischen 13.30 und 20.30 Uhr ereignet haben. Die Halterin hatte ihr Auto in Höhe der Hausnummer 1 abgestellt. Bei der Rückkehr zum Auto fand sie einen frischen Schaden an der linken Seite des Hecks vor. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 3000 Euro.