Aus dem Polizeibericht : Radfahrer in Hilden verletzt – Auto fährt weiter

Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können. Foto: dpa/Carsten Rehder

Hilden Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der Montag mit einem 15-jährigen Radfahrer kollidierte und danach flüchtete. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, wollte der Jugendliche mit seinem Fahrrad gegen 17.45 Uhr an der Ecke Gerresheimer/Berliner Straße die Berliner Straße an der Fußgängerampel bei Grün überqueren.

