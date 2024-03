Verursacher flüchtet Unfallflucht im Hildener Osten

Zu einer Unfallflucht ist es am Montag, 4. März, am Clarenbachweg in Hilden gekommen. Laut Polizei hatte die Fahrerin eines schwarzen Toyota Yaris ihr Auto gegen 8.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als sie 15 Minuten später zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an der rechten Seite. Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.