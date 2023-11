Verkehr in Hilden Unbekannter beschädigt S-Klasse

Hilden · Mehrere Kratzer auf der rechten Fahrzeugseite hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Mercedes hinterlassen. Der Unfall ereignete sich in der Nähe eines Sportplatzes in Hilden. Die Polizei bittet um Hinweise.

23.11.2023 , 15:59 Uhr

Einen Schaden in dreistelliger Höhe hinterlies ein Unbekannter an einem Mercedes. Foto: dpa/Fabian Strauch

Die Polizei meldet eine weitere Unfallflucht aus Hilden. Auf der Straße Kleinhülsen wurde ein grüner Mercedes der S-Klasse beschädigt. Der Wagen stand auf einem Parkplatz gegenüber der Sportanlage. Der Halter hatte sein Auto dort am Mittwoch, 22. November, zur Mittagszeit abgestellt. Als er zurückkehrte, entdeckte er einen Schaden im hinteren Bereich der rechten Fahrzeugseite. Der Vorfall muss sich zwischen 11.40 und 13.30 Uhr zugetragen haben. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf einen hohen dreistelligen Betrag und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02103 8986410.

(elk)