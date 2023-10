Verkehr in Hilden Transporter beschädigt abbiegendes Auto

Einen weiteren Unfall mit Fahrerflucht meldet die Polizei aus Hilden. Am Mittwoch, 11. Oktober, wurde der graue Mazda eines Hildeners auf der Dagobertstraße durch ein misslungenes Fahrmanöver beschädigt. Wie die Polizei berichtet, wollte der Fahrer gegen 17.50 Uhr nach rechts auf den Parkplatz einer Bank abbiegen und musste dafür abbremsen. Ein hinter ihm fahrender Transporter touchierte das Auto beim Vorbeifahren am Heck. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 2500 Euro. Im Transporter befanden sich laut Zeugenaussage ein etwa 25 Jahre alter Fahrer mit Vollbart und dunkelblonden kurzen Haaren und eine etwa gleichaltrige Insassin mit braunen gelockten Haaren. In den vergangen Tagen hatte es bereits einen Unfall mit Fahrerflucht gegeben, bei dem ein parkendes Auto beschädigt worden war. Hinweise nimmt die Hildener Polizei unter Rufnummer 02103 8986410 entgegen.