Auswirkungen auf Hilden und Erkrath : Unfall mit Gefahrgut-Lkw legt Berufsverkehr lahm

Die Auswirkungen des Unfalls waren in Hilden, Erkrath und sogar auf der A46 zu spüren. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Hilden Chaos im Berufsverkehr hat ein Unfall am Donnerstagnachmittag in Hilden verursacht. Daran beteiligt war auch ein Gefahrguttransporter.

12.000 Euro Schaden und eine dreistündige Sperrung der Hochdahler Straße mitten im Berufsverkehr – das ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagnachmittag in Hilden .

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, ist es gegen 16.15 Uhr zu dem Unfall gekommen. Ein 33 Jahre alter Grevenbroicher fuhr mit seinem Gefahrgut-Lkw auf der Hochdahler Straße in Hilden. In Höhe der Auffahrt zur A46 kollidierte der Lkw-Fahrer laut Polizei im Kreuzungsbereich mit dem links abbiegenden Opel eines 58-jährigen Hildeners, der von der Autobahn abfahren wollte. Der Autofahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, die Polizei schätzt dn Gesamtschaden auf rund 12.000 Euro.