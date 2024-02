Unfall in Hilden Zwei Verletzte nach Frontalcrash in Hilden

Zwei Verletzte, eine davon schwer, und zwei nicht mehr fahrbereite Autos – das ist die Bilanz eines schweren Unfalls am Dienstagnachmittag in Hilden. Die beiden Unfallbeteiligten kamen ins Krankenhaus. Die leicht verletzte Unfallverursacherin konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen, erklärte ein Polizeisprecher. Ein 69 Jahre alte Hildener blieb in stationärer Behandlung.