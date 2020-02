Aus dem Polizeibericht : Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Foto: dpa/Friso Gentsch

Hilden Eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die Radlerin am Kreisverkehr Gerresheimer Straße / Schalbruch von einer 89 Jahre alten Autofahrerin übersehen und angefahren.

