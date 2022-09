Unfall in Hilden : Mann unter Drogen und ohne Führerschein stürzt mit gestohlenem Roller

Hilden/Erkrath Leichte Verletzungen erlitt ein 29-jähriger Düsseldorfer bei einem Unfall auf der Klotzstraße in Hilden. Bemerkenswert: der Mann stand unter Drogeneinfluss, hatte keinen Führerschein und war auf einem gestohlenen Roller unterwegs.

Wie die Polizei am Montag berichtete, alarmierte ein 30-jähriger Erkrather am Freitag gegen 10 Uhr die Rettungskräfte und die Polizei. Der Autofahrer war auf der rechten Fahrspur der Klotzstraße unterwegs. Auf der linken Spur fuhr ein Motorroller in Schlangenlinien. Der Erkrather beschleunigte, um Abstand zum Rollerfahrer zu gewinnen, den er im Rückspiegel beobachtete. Das Zweirad fuhr ebenfalls auf die rechte Spur, wurde immer langsamer. An einer Haltebucht in Höhe Fritz-Gressard-Platz kippte der Motorroller schließlich um. Der Erkrather leistete sofort Erste Hilfe und kümmerte sich um den Mann, einen 29-jährigen Düsseldorfer. Er war bei dem Sturz nur leicht verletzt worden und benötigte nach einer Untersuchung durch eine Rettungswagenbesatzung keine weitere medizinische Hilfe.