Verkehrsunfall in Haan Hoher Sachschaden nach Kollision mit einem Baum

Haan · Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf dem Südring in Haan. Das Unglück ereignete sich am Montagabend gegen 22.30 Uhr, als der Mann in seinem BMW in Fahrtrichtung Wuppertal unterwegs war.

06.06.2023, 11:25 Uhr

Bei einem Unfall auf dem Südring wurde der Fahrer leicht verletzt, sein Auto jedoch schwer beschädigt. Foto: Kreispolizeibehörde Mettmann

() Nach Angaben der Polizei dürfte der 55-Jährige kurz vor der Einmündung zur Straße Hassiepen die Kontrolle über seinen BMW verloren haben, weil ein Tier die Fahrbahn überquerte. Er kam mit dem Auto von der Straße ab. Der Wagen kollidierte frontal mit einem Baum. Das Unfallopfer stand unter Schock und musste von den Rettungskräften zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Südring in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr streuten Bindemittel wegen ausgelaufener Betriebsstoffe aus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen auf rund 30.000 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein.

(elk)