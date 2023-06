Polizei in Haan Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 39-Jähriger aus Neuss, der auf der Flurstraße Richtung Erkrath unterwegs war, in der Nacht zum Donnerstag gegen 2.20 Uhr in Höhe der Hausnummer 22 die Kontrolle über seinen VW Multivan verloren. Das Auto touchierte einen am Fahrbahnrand abgestellten Audi. Dann schleuderte es quer über die Straße, überfuhr einen Zaun und kam auf einer Grünfläche zum Stehen. Umherfliegende Trümmerteile zerstörten die Heckscheibe eines geparkten VW Polo. Sowohl der Audi wie auch der VW Multivan wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Gesamtschaden schätzten die Polizeibeamten auf circa 36.000 Euro. Ein Alkoholtest ergab bei dem Unfallverursacher einen Wert von 2,1 Promille. Der Mann aus Neuss wurde nach der ärztlichen Blutentnahme zur Polizeiwache nach Hilden gebracht. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Verfahren ein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02129 93286480 in Verbindung zu setzen.