Hilden : Unfall auf Ostring sorgt für Stau in halb Hilden

Hilden Der Zusammenstoß zweier Autos auf dem Ostring hat für ein Verkehrschaos in Hilden gesorgt. Die beiden beteiligen Autos mussten abgeschleppt werden, ihre Fahrerinnen kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Ein Unfall beim Abbiegen hat am Dienstagnachmittag an der Einmündung Ostring/Oststraße in Hilden zwei verletzte Personen sowie einen Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro verursacht – und darüber hinaus halb Hilden in der Rush Hour in ein Verkehrschaos gestürzt. Denn der Ostring war zum Teil gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr ab der Abfahrt Oststraße vom Ostring in Richtung Elberfelder Straße ab.