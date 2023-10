Verkehr in Hilden Zwei Unfälle mit Fahrerflucht auf Walder Straße

Auf der Walder Straße wurde in Höhe der Hausnummer ein grauer Mercedes der B-Klasse am Außenspiegel und an der Fahrertür beschädigt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in geringer vierstelliger Höhe. Der Unfall muss sich vom 4. auf den 5. Oktober ereignet haben. Das Auto war dort am Mittwoch gegen 22 Uhr abgestellt und der Schaden am folgenden Tag gegen 12.30 Uhr entdeckt worden.