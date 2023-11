Polizei in Hilden Zwei Unfälle mit Fahrerflucht

Unfall mit Fahrerflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Walder Straße in Hilden: Ein Unbekannter beschädigte einen parkenden weißen Volvo. Der Vorfall ereignete sich am späten Montagnachmittag (6. November). Die Fahrerin hatte das Auto gegen 17.40 Uhr abgestellt. Bei ihrer Rückkehr etwa 40 Minuten später entdeckte sie den Schaden an der Fahrertür. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag und meldet außerdem eine Fahrerflucht, die sich bereits am 3. November ereignete. Auf dem Parkplatz eines Discounters an der Richrather Straße wurde ein grauer BMW beschädigt. In diesem Fall wurde der hintere linke Kotflügel in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf einen hohen dreistelligen Betrag. In beiden Fällen können der Polizei sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02103 8986410 mitgeteilt werden.