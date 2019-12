Hilden : Und täglich grüßt der Weihnachtsmann

Hilden Elementarbereich und Ensembles der Musikschule treten am dritten Advent in der Stadthalle auf.

Weit mehr als 100 Kinder präsentieren am Sonntagmorgen, 15. Dezember, eine äußerst lebendige szenisch-musikalische Weihnachtsgeschichte, bevor am späteren Nachmittag fast alle Ensembles und Orchester der Musikschule zum großen Weihnachtskonzert einladen.

Nicht ganz zufällig erinnert bereits der Titel an den bekannten Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“, denn auch in der Geschichte, die die Kinder in phantasievollen Kostümen singend und tanzend auf die Bühne bringen, wiederholt sich ein Tag immer und immer wieder, bis sich dann irgendwann die vorweihnachtliche Hektik gelegt hat und endlich eine feierliche, harmonische Weihnachtsstimmung aufkommen kann.

In diesem Jahr hat die Musikschule gleich zwei Aufführungen mit den kleinen Musikschul-Schüler vorgesehen: um 10.30 und um 12.30 Uhr. Dieses Mal beteiligen sich nämlich so viele Kinder, dass bei nur einer Veranstaltung gar nicht alle Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde im Saal Platz finden würden. Karten zum Preis von von acht Euro, ermäßigt vier Euro gibt es im Sekretariat der Musikschule, in begrenzter Zahl eventuell auch noch an der Tageskasse in der Stadthalle.