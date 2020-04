Aus dem Polizeibericht : Unbekannter belästigt 14-Jährige im Hildener Norden

Hilden Die Polizei hofft bei der Fahndung nach einem Mann, der am Gründonnerstag ein 14-jähriges Mädchen im Hildener Norden sexuell belästigte, nach Zeugen.

Bereits am Gründonnerstag wurde eine 14-jährige Hildenerin auf einem Stichweg zum Molzhausweg durch einen bisher unbekannten Mann sexuell belästigt. Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, ging die junge Hildenerin gegen 18 Uhr zu Fuß entlang der Furtwänglerstraße in Hilden. Sie überquerte die Robert-Koch-Straße und begab sich in einen Stichweg der Richard-Wagner-Straße, um zum Molzhausweg zu gelangen. Auf dem Stichweg musste sie an einem Poller warten, um einen entgegenkommenden Radfahrer passieren zu lassen. In diesem Moment schloss ein ihr unbekannter Mann von hinten auf und fragte sie nach dem Weg. Anschließend berührte er die 14-Jährige plötzlich unsittlich. Das Mädchen distanzierte sich unmittelbar von dem Mann und griff nach ihrem Handy, um ihre Mutter anzurufen. Der Täter entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung.