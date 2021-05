Vorfall in Hildener Parkhaus : Unbekannter bedroht Jugendliche und klaut teure Kopfhörer

Hilden Wer hat etwas beobachtet? Am Samstag soll ein Mann zwei Jugendliche bedroht und einem von ihnen teure Kopfhörer gestohlen haben. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in einem Hildener Parkhaus.

Ein Unbekannter hat am Samstag, 22. Mai, in einem Parkhaus am Kronengarten in Hilden einen Jugendlichen bedroht und ihm teure Kopfhörer weggenommen. Wie die Polizei mitteilt, waren zwei Jugendliche (beide 14) am Samstag gegen 15.15 Uhr in der dritten Etage eines Parkhauses unterwegs. Eigenen Angaben zufolge sollen die Jugendlichen von dort dabei Lebensmittel (Brot) auf den Gehweg geworfen haben.