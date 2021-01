Tat in Hilden : Unbekannte sprengen Briefkasten, Polizei stellt Post zu

Hilden Ungewöhnliche Aufgabe für Polizeibeamte in Hilden: Nachdem Unbekannte einen Briefkasten der Post gesprengt hatten, sammelten die Ermittler die Briefe auf und konnten einen sogar dem Absender zurückbringen. Die anderen wurden sichergestellt.

Unbekannte haben in der Silvesternacht einen Briefkasten im Hildener Norden mit einem Böller gesprengt. Der völlig zerfetzte Briefkasten war in der Nähe der Bushaltestelle „Verwaltungsinstitut“ an der Hochdahler Straße, Ecke Richard-Wagner-Straße aufgestellt, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit.

Polizisten sicherten am Neujahrstag einige Briefe und Postkarten, die auf der Straße lagen. „Einen Brief konnten sie glücklicherweise einem Absender zuordnen und noch am gleichen Tag zu ihm zurückbringen“, erklärte der Polizeisprecher weiter. „Die übrigen Briefe wurden zunächst sichergestellt. Darunter auch eine verspätete Weihnachtsgrußkarte eines jungen Paares, das vor dem Eiffelturm in Paris posiert hat“, berichtet der Polizeisprecher weiter und hat die Hoffnung, dass das Paar (Vornamen Aaron und Kim) von dem Verbleib der Karten erfährt, sich bei der Polizei meldet und die leicht beschädigte Grußkarte doch noch versenden. „Die vermeintlichen Großeltern, an die die Karte verschickt werden sollte, würden sich sicherlich noch freuen.“