Einbruch in Hilden : Einbrecher in Optikergeschäft

Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den beiden Einbrechern blieb ohne Erfolg. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hilden Nach einem nächtlichen Einbruch in ein Optikergeschäft am Warringtonplatz in Hilden hofft die Polizei auf weitere Hinweise möglicher Zeugen.

Es ist 3.15 Uhr in der Nacht zum Montag. Anwohner des Warringtonplatzes in Hilden werden durch dumpfe Schlaggeräusche geweckt. Als sie nachsehen, entdecken sie, dass die Schaufensterscheibe zu einem Optikergeschäft eingeschlagen worden ist. Zugleich bemerken sie zwei dunkel gekleidete Männer. Während sich einer der Verdächtigen vor dem Geschäft aufhält, beobachten die Zeugen einen zweiten Mann, der das Geschäft durch das Loch in der Scheibe wieder verlässt. Beide Männer flüchten in Richtung Klotzstraße. Die beiden männlichen, dunkel gekleideten Personen hatten eine beige Tasche bei sich.

Die sofort alarmierte Polizei leitet unmittelbar eine Fahndung im Nahbereich ein – ohne Ergebnis. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Jetzt hofft die Polizei auf weitere Hinweise möglicher Zeugen. Anrufe unter Telefon 02103 898-6410.

(-dts)