Am Rathaus in Hilden : Unbekannte brechen in Corona-Teststation ein

Am Rathaus in Hilden

Hilden Die Täter brechen die Tür auf und durchsuchen das Testzentrum nach Wertgegenständen. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zur Tat sagen können.

(RP) Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu einem Einbruch ins Corona-Testzentrum hinter dem Hildener Rathaus sagen können. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, sind Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag, 28. April, in die Teststation am Ellen-Wiederhold-Platz eingestiegen. Das muss laut den Beamten in der Zeit von 20 Uhr abends bis 7 Uhr morgens passiert sein.