Kraftfahrzeug-Verband tagt in Hilden : Ministerin fordert Diesel-Nachrüstung

Hilden Die Technik für die Nachrüstung von Diesel-5-Motoren ist da und endlich zugelassen. Gewerbetreibende und Kommunen können das Förderprogramm der Bundesregierung nutzen. Für private Autofahrer sieht es schlecht aus.

In vielen Städten in NRW werden die Grenzwerte für Stickstoffdioxid überschritten. Die Deutsche Umwelthilfe hat deshalb 14 Städte verklagt. In Köln und Aachen haben Gerichte der Deutschen Umwelthilfe Recht gegeben. Die Landesregierung ist in die Revision gegangen, lässt die Entscheidungen überprüfen. „Bei den übrigen zwölf Verfahren sind wir in Vergleichsverhandlungen“, erläuterte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) bei ihrem Besuch beim Kfz-Verband NRW in Hilden „Für uns ist wichtig: Die Grenzwerte müssen eingehalten werden. Dafür brauchen wir auch die Hardware-Nachrüstung von Euro-5-Diesel.“ Sie forderte alle Automobilhersteller auf, ihrer Verantwortung nachzukommen und Kunden bei der Hardware-Nachrüstung zu unterstützen.