Die Autobahn 46 wird an drei Wochenenden gesperrt : Baustellen-Endspurt im Kreuz Hilden

Die A3-Brücke über die A46 ist in den vergangenen Jahren erneuert worden – das hat zu einigen Vollsperrungen geführt. Drei weitere stehen noch an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Erkrath An drei Wochenenden wird die A46 in beide Richtungen komplett gesperrt – zum letzten Mal im Rahmen des Brückenneubaus. An diesen Tagen stehen Restarbeiten am Autobahnkreuz an. Der für NRW wichtige Verkehrsknoten wird seit 2018 saniert.