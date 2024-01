Verkehr in Hilden Umbau am Bahnhof verzögert sich

Die Modernisierung habe schlichtweg länger als geplant gedauert, nennt er den Grund für die Verzögerung. Das hat jedoch gravierende Folgen: Für Umbaumaßnahmen auf Bahnsteigen müssen Zeitfenster festgelegt werden und das in der Regel schon Jahre vorher. Der Grund: Beim Bau in Gleisnähe muss der Schienenverkehr ausgesetzt werden. Wann welche Bahn auf welcher Strecke fahren wird, sei das Ergebnis von Absprachen auch auf internationaler Ebene und brauche dementsprechend eine geraume Vorlaufzeit, so die Auskunft. In einer Pressemitteilung dazu schreibt die Deutsche Bahn: „Aktuell laufen Abstimmungen, um weitere Gleissperrungen festzulegen. Wann diese sein können, ist noch unklar. Die Gleissperrungen müssen mit den regionalen, bundesweiten und internationalen Eisenbahnverkehren in Einklang gebracht werden.“ Eine Fortsetzung der Baumaßnahme in den kommenden Wochen sei jedenfalls unwahrscheinlich. Es könne nicht einmal ausgeschlossen werden, dass die Bauarbeiten in diesem Jahr nicht mehr fortgesetzt werden.